Droom van wallaby na wéken voorbij

Dat meldt RTV Oost. Wekenlang wist het dier de dans te ontspringen, maar gisteren belde een vrouw in Haaksbergen de dierenambulance omdat de kleine kangoeroe in haar tuin zat.

„We hebben ook een dierenarts ingeschakeld die gespecialiseerd is in verdovingspijltjes”, vertelt Dik Nagtegaal van de dierenambulance. De dierenarts schoot in een keer raak. Zo kon de wallaby stressvrij naar de dierenopvang worden gebracht.

Het dier wordt opgevangen bij Stichting Aap. Aan wie de wallaby toebehoort, is niet bekend. „Als de eigenaar zich alsnog meldt, zullen we zorgen dat die met de juiste persoon in contact komt”, besluit Nagtegaal.

Ⓒ Dierenambulance