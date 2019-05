Opnieuw zware aardbeving bij Papoea Nieuw-Guinea

Hoeveel schade de aardbeving rond Nieuw-Guinea heeft veroorzaakt is nog onduidelijk. Ⓒ EPA

KOKOPO - Papoea-Nieuw-Guinea is dinsdag opgeschrikt door een zware aardbeving, die volgens het Amerikaans seismologisch instituut (USGS) een kracht had van 7,5. De beving deed zich voor op een diepte van 10 kilometer. Een half uur later werd vlak in de buurt nog een schok van 5,0 geregistreerd.