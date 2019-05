Acteur krijgt zoontje maar ’vrienden bellen alleen over virale tweet’

Ook toen Abbie Chalgoum de Intertoys inliep, voelde hij nog geen nattigheid. Ⓒ Twitter / Abbie Chalgoum

AMSTERDAM - „Ik moet er nog om lachen”, zegt Abbie Chalgoum (39) vanuit een ziekenhuis in Haarlem, waar zijn vriendin zojuist is bevallen van een zoontje. De acteur wordt vandaag bedolven onder appjes en berichtjes, maar niet over hun baby; wél om een vermakelijke blunder die over het internet raast.