Heisa om ’zieke’ May-sculptuur van Amsterdammer in Engeland

De sculptuur is ontsproten aan het brein van Johannes Hogebrink, die de geplaagde minister-president wil laten zien terwijl ze „probeert Groot-Brittannië van Europa af te snijden.” Trump en Poetin, ook opgetrokken uit zand, kijken van een afstandje toe.

„De verschijning van May in mijn werk is heel tragisch: ze stond om te beginnen nooit achter de Brexit en nu offert ze zich duidelijk op in deze hele deal. Engeland afsnijden van Europa is ook haar eigen hoofd afhakken, maar ze doet het toch”, vertelde de Amsterdammer aan niemand minder dan de BBC.

Op de vlucht

Maar de artiest is niet onder de indruk van de kritiek die volgens hem vooral op sociale media ontstaat „door mensen die het beeld niet eens zelf gezien hebben”, zegt hij tegen De Telegraaf. Overigens is hij al ’op de vlucht’ terug naar Nederland, grapt de kunstenaar aan de telefoon.

„Het is allemaal gemaakte verontwaardiging. De zandsculptuur is niet als aanstootgevend bedoeld. Maar zelfs iemand van de City Council kwam langs, en die zei dat het afgedekt moest worden omdat het een ’hatecrime’ zou zijn”, verzucht Hogebrink.