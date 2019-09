Assad op zoek naar geld

Rami Makhloufs zoon Mohammad is een playboy die zich niet schaamt voor zijn rijkdom.

DAMASCUS - Het rommelt in de beste families. En in de slechtste. Met het einde van de oorlog in zicht heeft Bashar al-Assad de aanval geopend op Rami Makhlouf, zijn eigen neef en de rijkste man van Syrië. Assad zou zijn bedrijven hebben geconfisqueerd, waaronder ’s lands grootste telecombedrijf, en hem mogelijk zelfs onder huisarrest hebben geplaatst, samen met twee van diens broers en vader. De verhalen verschillen over de redenen waarom. De hardnekkigste: Assad heeft het geld nodig om zijn oorlogsschulden aan Rusland terug te betalen.