Gehandicapte zit 45 minuten vast ’want eerst pauze’

De man zat met de wielen vast in een grindpad op een begraafplaats in Venlo. Een gemeentewerker zag de man zwaaien, maar riep dat hij niet kon helpen omdat hij net pauze had, zo schrijft de Limburgse nieuwssite. Uiteindelijk zou iemand anders de 62-jarige man hebben bevrijd, 45 minuten later.

De gemeente zegt niet trots te zijn op de reactie van de medewerker, die ’een afstand tot de arbeidsmarkt’ heeft en op de begraafplaats werd ingezet, opdat hij werkervaring kon opdoen. Op de begraafplaats worden lagere eisen gesteld aan contactuele vaardigheden.

De gehandicapte man heeft inmiddels excuses gekregen van de gemeente. Op de begraafplaats worden bordjes gehangen die bezoekers moeten informeren.