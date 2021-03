Apocalyptische beelden: Lucht Peking kleurt geel door smog en zand

Inwoners van Peking zijn maandag wakker geworden met een oranje uitzicht. Fijnstofmetingen schoten omhoog en mobiele luchtkwaliteitsapps gaven „voorbij de index” aan voor PM 2.5, fijne deeltjes die zeer schadelijk zijn voor de longen en voornamelijk afkomstig zijn uit verbranding. De meter gaat tot 500, maar zou maandag de 732 voorbij zijn gegaan, bijna 30 keer de maximale dagnorm die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert. Het gehalte aan PM 10 was zelfs 180 keer zo hoog dan wat de WHO als gezond bestempeld.

„Dit is de ergste zandstorm die ons land in 10 jaar heeft meegemaakt en beslaat ook het grootste gebied”, aldus een verklaring van het Chinese Landelijke Meteorologisch Centrum, die een oranje weeralarm uitgaf. Chinezen worden geadviseerd zich te bewapenen met mondkapje en sjaal tegen de stof en scholen mogen geen activiteiten in de buitenlucht organiseren.

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

De lucht in Peking geel. Ⓒ AP

Op Chinese sociale media circuleren apocalyptische foto’s, maar gaan ook gefotoshopte beelden viraal. Zo wordt een beeld van de film Blade Runner 2049 vermengt met het iconische CCTV gebouw. In een andere gemanipuleerde video marcheren robots en ruimtevaartuigen van de Japanse superheldenfilm Ultraman door de straten van Peking.

Bezorgde reacties

Klimaatactivisten en bezorgde Chinezen reageren kritisch op de verstikkende lucht. Sinds 2015 is de luchtvervuiling in China behoorlijk gedaald, in Peking is de lucht zelfs met 36 procent verbeterd. De Chinese regering heeft vorige week nog plannen aangekondigd om de CO2-uitstoot de komende 5 jaar met 18 procent te verminderen. „Peking is vandaag het voorbeeld van hoe een ecologische crisis eruit ziet. Het is moeilijk te beweren dat we vooruitgang boeken, als je niet kunt zien wat er voor je gebeurt”, zo twitterde Li Shuo van Greenpeace China.

In zeker twaalf Chinese regio’s kleurde de lucht maandag oranje door het hoge gehalte aan zand en stof; van het noordwestelijke Xinjiang tot aan de meest noordoostelijke provincie Heilongjiang. Door de zandstorm zijn voor het middaguur al ruim 400 vluchten vanuit de Chinese hoofdstad geannuleerd. Buurland Mongolië, die ook geteisterd wordt door de storm, heeft zes doden en zeker 342 vermiste mensen gemeld.

Ⓒ AFP

In het noorden van China komen bijna elke lente stormen voor die zand vanuit de Gobiwoestijn meedragen tot aan buurland Japan. De Chinese regering heeft de afgelopen jaren massaal bomen, planten en struiken gepland om de zandkorrels af te remmen. Ook andere duurzame megaprojecten hebben ervoor gezorgd dat de luchtvervuiling in Chinese steden is gedaald.

Ⓒ AP

