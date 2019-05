18.000 euro voor conducteur die ziekte veinsde

De conducteur was sinds 2010 via Securitas werkzaam voor het Rotterdamse bedrijf RET. Volgens RTL Z ging dat niet vlekkeloos. De man werd herhaaldelijk aangesproken op zijn houding en gedrag.

In maart 2018 kreeg de conducteur een waarschuwing: als de man nog eens een overtreding zou begaan, zou hij worden ontslagen. Nog geen twee maanden later meldde de man zich ziek. Zijn vrouw vertelde tijdens gesprekken met Securitas en de bedrijfsarts dat de man ’volledig in de mentale kreukels’ zou liggen: hij zou vrijwel nergens toe in staat zijn.

Twee traumatische incidenten op uit zijn werkverleden zouden ervoor gezorgd hebben dat de man niet meer in staat was om te praten, normaal te functioneren of zelf auto te rijden. De man zou daarnaast ook slecht lopen en amper nog buiten komen.

’Goede en slechte dagen’

Een collega trof de conducteur echter pratend, lachend en lopend aan op de markt. Daarop besloot Securitas om onderzoeksbureau Pinkerton in te schakelen.

Pinkerton heeft de man drie dagen gevolgd en stelde dat de man zich normaal gedroeg, zelf auto kon rijden, met mensen sprak en geregeld buiten de deur was.

De man werd in oktober op staande voet ontslagen en kreeg geen ontslagvergoeding. Dat vocht de man aan: hij stapte naar de rechter. De conducteur stelt namelijk dat hij ’goede en slechte dagen’ heeft, schrijft RTL Z.

Uitspraak rechter

De Rotterdamse kantonrechter ging niet mee in het verhaal van de conducteur, omdat er een ’uitzonderlijk verschil’ zit tussen het ’ziektebeeld’ en het gedrag dat is waargenomen. Toch had het bedrijf de man niet op staande voet mogen ontslaan

De rechter meent dat Securitas te snel heeft gehandeld; het had eerder een oordeel van het UWV moeten vragen. De arbeidsovereenkomst mag ontbonden worden, maar de man moet wel zeven maanden salaris ontvangen. Dat kost Securitas ongeveer 12.000 euro. Daarnaast moet de man een transitievergoeding van ruim 6000 euro krijgen.