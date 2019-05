Alle dierenactivisten Boxtel weer vrij

Volgens het Openbaar Ministerie zijn 64 dierenactivisten met een dagvaarding naar huis gestuurd. Zij moeten zich verantwoorden voor lokaalvredebreuk. In augustus staan daarvoor twee zittingen gepland bij de politierechter in Den Bosch. Eén zitting is voor negen Nederlandse activisten, de andere voor 55 buitenlanders. De actievoerders komen uit landen als Engeland, Polen, Duitsland, Tsjechië, Griekenland, Finland, Noorwegen en Zweden.

Zeven andere dierenactivisten kregen een geldboete. De tegendemonstrant die maandag werd opgepakt voor vernieling van een politievoertuig mocht dinsdag ook weer naar huis. Wat voor sanctie hem boven het hoofd hangt, kon een woordvoerster van het OM dinsdagavond niet zeggen.

Voor een politiebureau in Eindhoven waar de actievoerders vastzaten, had een aantal actievoerders zich dinsdag verzameld om mensen die werden vrijgelaten op te vangen.