Rutte haalt uit naar Baudet

Op een spreekbeurt in Barendrecht wees hij erop dat Forum een Nexit voorstaat, een vertrek van Nederland uit de Europese Unie.

Rutte zegt aan de bel te trekken, omdat de campagne voor de Europese verkiezingen nu vooral gaat over ‘de baantjes’ en ‘dingetjes’. „De Europese unie is niet perfect. Het is niet voor niets dat mensen zich soms afkeren van Europa. Maar ondanks een imperfect Europa kunnen we het ons niet permitteren Europa de rug toe te keren.”

Rutte noemde Hongarije als negatief voorbeeld, maar ook het Verenigd Koninkrijk waar populisten het land richting het ravijn zouden duwen met de Brexit.

Dat gevaar bestaat volgens Rutte ook in Nederland. Ook hier zijn „politici met mooie praatjes dat mensen beter af zijn zonder Europa”. Hij richtte zich direct tot Baudet, „die ergens op een zolderkamer theorieën in elkaar fröbelt.” Baudet mag Nederland volgens Rutte niet in dezelfde chaos storten als bij de Brexit gebeurt. „Baudet laat mensen keihard in de steek”, aldus de VVD-voorman. Hij zegt nog voor de verkiezingen een tv-debat te willen met de leider van Forum.

De aanval van Rutte is opvallend, want het toont aan dat de liberalen de opkomst van Forum voor Democratie serieus nemen. Hoe anders was dat daags voor de Statenverkiezingen in maart. Toen opiniepeiler Maurice de Hond aangaf dat Forum de VVD wel eens voorbij kon gaan, wuifde Rutte die peiling nog weg. Nu de onttroning als grootste partij een feit is, mept de liberaal terug.

Zowel de VVD als nieuwkomer Forum lijken volgende week donderdag bij de Europese verkiezingen goed te scoren.

Forum heeft als nieuwkomer de wind van de klinkende overwinning bij de Statenverkiezingen nog in de rug. De storm die drie weken geleden was uitgebroken rond partijprominent Henk Otten lijkt vooralsnog geluwd.

De VVD scoorde vijf jaar geleden bij de laatste Europese verkiezingen niet zo best; in liberale kringen wordt nu een beter resultaat verwacht.

Baudet heeft nog niet gereageerd op de aanval van Rutte.

