’Dierenextremisten kunnen gang gaan’

Dierenactivisten tijdens de invasie van een varkenshouderij in Boxtel afgelopen maandag. Ⓒ ANP

Boxtel - Van de brandstichting bij slachterijen via het kort en klein slaan van nertsenhouderijen tot aan de stalguerrilla in Boxtel. Dierenextremisten hebben al jaren vaste voet aan de grond. En vrijwel nooit vliegt er een activist in het gevang, zo klagen ervaringsdeskundigen.