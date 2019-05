500 kilo coke in Surinaamse bananencontainer

Ⓒ Douane Française

DUINKERKE - De douane van Frankrijk heeft in de haven van Duinkerke bijna 500 kilo cocaïne onderschept, de grootste vondst dit jaar in het land. De drugs met een geschatte straatwaarde van 40 miljoen euro zaten verstopt in een container met bananen. Die was afkomstig uit Suriname en via Pointe-à-Pitre in Guadeloupe (Caribisch gebied) naar Noord-Frankrijk verscheept.