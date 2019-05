Boer kan voorlopig geen varkens afvoeren

Omdat de actievoerders niet de juiste hygiënemaatregelen hebben toegepast is mogelijk een gezondheidsrisico voor de dieren ontstaan, vreest de NVWA. Daarbij zou het ook kunnen gaan om ziekten die een boer verplicht moet melden.

De komende weken worden de dieren op het bedrijf extra goed in de gaten gehouden. Drie weken geldt als incubatietijd van verschillende dierenziektes. In die tijd brengen de specialisten van de NVWA en de Gezondheidsdienst voor Dieren in overleg met de dierenarts van de varkenshouder regelmatig bezoeken om de varkens te monitoren en monsters af te nemen voor onderzoek als dat nodig mocht zijn.

Lees hieronder meer over de inbraak in de stal:

Bekijk ook: Onderhandelen met extremisten is zinloos

Bekijk ook: Kritiek op traag optreden politie bij varkensboer Boxtel