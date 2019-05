’Aantal kinderen met diabetes type 1 in 30 jaar verdubbeld’

De meeste nieuwe diagnoses worden bovendien in de wintermaanden gesteld, is een opvallende andere waarneming in haar onderzoek. Spaans hoopt vandaag op haar bevindingen te promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Tussen 1990 en nu ging de lijn sterk omhoog van 11,1 kinderen per honderdduizend naar 21,4 per 100.000 kinderen en jongeren van nul tot 14 jaar. Totaal gaat het om 4200 patiëntjes in deze leeftijdsgroep. Nederland telt nu circa 6000 jongeren (tot 18 jaar) met type 1 diabetes. Elk jaar komen daar zo’n 500 tot 550 nieuwe diagnoses bij.

Vragen uit de praktijk

De studie komt voort uit wat Angelien Spaans ’praktijkvragen’ noemt. ,,Onder kinderartsen in het land leefde de indruk dat zij het in de wintermaanden drukker hadden met nieuwe diabetesdiagnoses dan in andere maanden van het jaar. Die indruk bleek juist. Dit was ook de ervaring van mijn collega’s op de diabetespoli in Zwolle: een toestroom van nieuwe jonge patiënten. Ik ben dat gaan uitzoeken. En ook hoe dat mogelijk is. Maar nog geen antwoord op gevonden.”

Spaans, die haar onderzoek uitvoerde met het Universitair Medisch Centrum Groningen, ontdekte dat het niet uitsluitend een Nederlands patroon is. ,,Het is wereldwijd een fenomeen. De toename die in de wintermaanden overal wordt gezien, zouden mogelijk rondwarende virussen kunnen zijn. Niet alleen verkoudheidsvirussen en griepvirussen, maar ook diarree veroorzakende enterovirussen. Die zouden bij bepaalde gevoelige kinderen met aanleg een ’trigger’ kunnen zijn bij het ontstaan van diabetes type 1.”

Maar een sluitend bewijs voor deze hypothese is er niet. ,,Opvallend is overigens dat de diagnose bij kinderen van 0 tot 4 jaar juist vaker in het voorjaar gesteld wordt.”

Over diabetes type 1

Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte: het afweersysteem keert zich tegen een systeem van het eigen lichaam, waardoor dat niet goed functioneert. ,,We weten al dat kinderen met diabetes type 1 relatief vaak een andere auto-immuunziekte hebben, zoals een snelle of een te trage schildklier of coeliakie (glutenallergie).”

Al met al is er volgens Angelien Spaans alle reden voor het nauwkeuriger bijhouden van feiten en wetenswaardigheden over type 1 diabetes. ,,Er is nog heel veel onbekend of onduidelijk. Daarin moet verandering komen. Collega’s in het land zouden meer gegevens moeten melden aan de diabetesbank Bidon in Utrecht.

In de puberteit wordt het leven met diabetes type 1 vaak ingewikkelder voor jongeren. Pubers willen niet altijd aan anderen vertellen dat ze diabetes hebben en willen voor ’gewoon’ meedoen. Ze vinden het meten van glucose niet altijd belangrijk, vergeten het vaak ook en eten tussendoortjes mee met hun vrienden. Ondertussen maken ze zich steeds meer los van hun ouders, willen niet dat die zich te veel met hen bemoeien. ,,We zien vaak dat ouders zelf ook vinden dat hun kinderen, als ze zo’n zestien jaar zijn, zelf wel hun bloedsuiker moeten kunnen regelen, en de pubers willen dat vaak zelf ook.”