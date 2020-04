Deel makelaars discrimineert bij verhuur

Naar aanleiding van eerdere soortgelijke bevindingen in Rotterdam startte wethouder Laurens Ivens (wonen) in november 2019 een eigen onderzoek in de hoofdstad om te kijken of Amsterdamse verhuurdersmakelaars zich schuldig maken aan discriminatie. Bijna een kwart van de woningen in Amsterdam is een particuliere huurwoning.

Mystery calls en mystery mails

De onderzoekers stelden via mystery calls en mystery mails vast dat discriminatie geregeld – actief of passief - voorkomt.

Zo werd er met 41 Amsterdamse makelaars gebeld, waarvan een derde bereid was op een discriminerend verzoek van een verhuurder in te gaan. De helft van deze groep makelaars liet weliswaar merken zich bewust te zijn dat zoiets niet mag, maar gaf toch aan er rekening mee te willen houden. Van de makelaars die niet bereid waren mee te werken aan het verzoek van de mystery onderzoeker om iemand met een migratieachtergrond over te slaan, legde een merendeel de uiteindelijke beslissing bij de verhuurder zelf neer.

De mystery mails werden geschreven naar aanleiding van 250 advertenties. Deze werden verstuurd uit naam van woningzoekenden met verschillende achtergronden. Uit de reacties terug bleek discriminatie op migratieachtergrond zowel mannen als vrouwen te treffen. Vrouwen met een niet-westerse naam werden in zestien procent van de gevallen ongelijk behandeld ten opzichte van vrouwen met een Nederlandse naam. Voor mannelijke woningzoekende was de discriminatiegraad nog hoger, namelijk 21 procent.

Het scheelt ook nog welke migratieachtergrond iemand heeft. Zo wordt iemand met een Ghanese achtergrond sterker gediscrimineerd (29%) dan iemand met een Arabische naam (15%) ten opzichte van woningzoekenden met een Nederlandse naam.

Antidiscriminatiecampagne

Wethouder Ivens wil nu inzetten op bewustwording van de discriminatie onder verhuurders en makelaars. „Samen met Stichting !WOON, Discriminatie Meldpunt Amsterdam (MDRA) en Comité 21 Maart gaan we mogelijkheden onderzoeken om bewustzijn bij verhuurders en huurders en meldingsbereidheid onder huurders te vergroten.” Ook komt er een brede antidiscriminatiecampagne, waarin discriminatie op de woningmarkt wordt meegenomen.

De Makelaars Vereniging Amsterdam heeft aangegeven met een keurmerk te willen gaan werken. Dit is onderdeel van een nieuwe overeenkomst met de gemeente over Goed Verhuurderschap en Woonfraude. Verschillende organisaties, zoals de Vereniging Verhuurmakelaars Amsterdam (VVA), Vastgoed Belang, Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) hebben uitgesproken zo’n overeenkomst te steunen.

De gemeente Amsterdam kijkt of een verhuurdersvergunning eventueel ook uitkomst biedt. Niet discrimineren moet dan een voorwaarde zijn. Tot slot onderzoekt het de mogelijkheid om makelaars en verhuurders die veelvuldig over de schreef gaan te ’namen en shamen’.