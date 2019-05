’Ik had dit vak nooit moeten kiezen’

V.l.n.r.: Brent, Jenna, Juliët, Wisse, Daan en docent Bert Temming. Ⓒ Aldo Allessie

Hilversum - Het wordt rappen tijdens de diploma-uitreiking voor vakdocent Bert Temming van het Comenius College in Hilversum. Want dat heeft hij beloofd aan mavoleerling Juliët als ze een voldoende haalt voor het examenvak Natuurkunde/scheikunde (Nask). En het lijkt erop dat ze dat gaat halen, want ze komt stralend de zaal uit.