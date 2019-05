Trump: bericht over Iran-plan is nepnieuws

De Amerikaanse president reageerde dinsdag op een bericht in The New York Times. Die krant schreef dat Amerikaanse topfunctionarissen hadden overlegd over een nieuw militair plan. Dat voorziet niet in een invasie van de Islamitische Republiek. Daar zou een veel grotere legermacht voor nodig zijn.

Trump verwees het bericht dinsdag naar het rijk der fabelen. "Ik denk dat het nepnieuws is'', zei hij tegen verslaggevers. "Zou ik het doen? Absoluut'', vervolgde hij. "Maar daar hebben we geen plannen voor gemaakt. Hopelijk hoeft dat ook niet. Maar als we dat zouden doen, zouden we een stuk meer troepen sturen dan dat.''

De president had Iran maandag al gewaarschuwd de VS niet te provoceren. Dat zou volgens hem een grote fout zijn. De Iraanse geestelijk leider Ali Khamenei zei dinsdag dat zijn land geen oorlog wil en de Amerikanen in zijn ogen ook niet. "Ze weten dat dat niet in hun belang is", zei hij volgens een bericht op zijn website.

Khamenei voelde overigens ook niets voor nieuwe onderhandelingen met de Amerikaanse regering. "Het zijn geen fatsoenlijke mensen", aldus de grootayatollah, die de Amerikanen verweet hun afspraken niet na te komen. Hij doelde daarmee kennelijk op het feit dat Trump zijn land vorig jaar terugtrok uit het atoomakkoord met Teheran.