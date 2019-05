Konvooi Máxima even aan de kant gezet

De agenten konden ook moeilijk zien dat het om een officieel konvooi ging. De koningin, die voor een VN-werkbezoek in Ethiopië is, reed in een onopvallende auto. Weliswaar wapperde daarop haar koninklijke standaard, maar dat zei de Ethiopiërs niet zo veel. De stoet bestond verder uit blanco busjes, en een enkele wagen van de beveiliging die ook geen zichtbare toeters en bellen had.

Het enige opvallende aan de auto’s waren de knipperlichten en de relatief hoge snelheid voor de weg.