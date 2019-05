VS vraagt Den Haag om hulp

Koerdische strijders van de SDF bewijzen een gevallen Arabische kameraad de laatste eer in de Syrische provincie Deir Ezzor. Ⓒ AFP

Den Haag - De Amerikanen hebben Nederland gevraagd om militair bij te dragen aan een bufferzone in Syrië tussen Koerdische strijdkrachten en het Turkse leger. Het kabinet heeft het verzoek officieel nog in overweging, maar is eerder wantrouwend dan welwillend.