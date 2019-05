Pompeo: Russische inmenging niet getolereerd

De vermeende Russische inmenging in de verkiezingen van 2016 heeft de relatie tussen Washington en Moskou onder druk gezet. Ook de Russische steun voor de machtshebbers in Syrië en Venezuela en de annexatie van de Krim zijn een bron van spanning.

Pompeo en zijn Russische collega Sergej Lavrov spraken zich dinsdag uit voor het verbeteren van de relatie tussen hun regeringen, ondanks de meningsverschillen. De Amerikaan beklemtoonde echter ook dat verdere Russische bemoeienis met verkiezingen niet geaccepteerd zal worden.

„Als de Russen zich daar in 2020 mee bezighouden, zal onze relatie nog slechter worden dan die al was”, waarschuwde Pompeo. Poetin ontkende op zijn beurt met klem dat zijn regering ooit heeft geprobeerd verkiezingen in de VS te beïnvloeden.