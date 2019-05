Minister wil kijken naar vaarroutes bij wadden

Dat schip verloor begin januari 342 containers bij de Waddeneilanden. Er zijn twee vaarroutes boven de eilanden. Op een verderaf gelegen noordelijke route varen schepen met gevaarlijke ladingen zoals olietankers. De zuidelijke vaargeul, die dicht bij het wad ligt, mag worden genomen door grote containerschepen. De MSC Zoe nam deze route ook.

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat grote containerschepen ook verplicht worden de noordelijke vaargeul te nemen. „Als aanpassing van de route een effectieve maatregel is, dan zal ik me daar voor inzetten”, zei Van Nieuwenhuizen. Ze wil daarvoor wel eerst een onderzoek afwachten.

Ook laat ze TNO kijken naar het chippen van containers zodat die snel getraceerd kunnen worden als ze overboord slaan. Ook zouden de chips informatie over de inhoud moeten bevatten. Maar invoering is geen eenvoudige zaak, waarschuwde de minister. Er zijn wereldwijd 25 miljoen containers in omloop.

Ernstig vervuild

Zee en stranden van de Waddeneilanden raakten ernstig vervuild met de inhoud van de containers van MSC Zoe. Inmiddels zijn 288 containers of delen ervan geborgen. Ook twee containers met gevaarlijke stoffen sloegen overboord. Een van deze containers is geborgen, maar de zakken met dibenzoylperoxide bleken er niet meer in te zitten, zei de minister.

De rederij heeft toegezegd alle schade te vergoeden. Volgens Van Nieuwenhuizen stelt het bedrijf zich „constructief” op. Zij ziet dan ook niets in een voorstel van de oppositie om een schadefonds op te richten om kosten voor te schieten.