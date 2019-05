Boa’s weer in actie voor betere uitrusting

Per 1 juni stellen de bonden de gemeente Amsterdam aansprakelijk voor schade die de boa’s lijden omdat ze zich niet goed genoeg kunnen verdedigen als ze te maken krijgen met geweld. Eind juni volgt nog een zogeheten ’waarschuwingsstaking’ en als de boa’s dan nog niet hun zin hebben gekregen leggen ze tijdens de Gay Pride in Amsterdam op 3 augustus het werk neer. Amsterdam is in eerste instantie het mikpunt van de acties omdat daar veel handhavers actief zijn, maar mogelijk breiden de bonden hun acties uit naar andere steden.

De boa-bonden willen dat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema bij de minister een aanvraag indient voor betere verdedigingsmiddelen. Daarbij zou een negatief advies van de politie geen probleem hoeven te vormen, vinden de bonden. De politie is erop tegen dat de handhavers met wapens worden uitgerust omdat het monopolie op geweld bij de politie moet blijven liggen.

De boa’s voerden in januari al actie in Amsterdam. Ook toen schreven ze geen boetes uit. De rechter stak eind vorige maand nog een stokje voor een staking van de handhavers op Koningsdag in de hoofdstad. Volgens de bonden neemt het aantal meldingen van fysiek geweld tegen boa’s in Amsterdam toe.