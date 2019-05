’OM blundert in zaak vergismoord Berkel en Rodenrijs’

Ed Manders, de advocaat van René F., bevestigt in de krant de misstap van het OM maar verder houdt hij het kort. „Ik vrees dat mijn cliënt hierdoor geen eerlijk proces krijgt.”

In de geruchtmakende zaak wil Manders meerdere getuigen horen onder wie een bekende van René F. en een journalist van de NOS. Manders kwam echter tot de ontdekking dat het verslag van die rechtszitting per abuis door het OM naar de advocaat van de NOS-journalist is gestuurd. „En ja, dan ligt het zo bij iedereen”, stelt advocaat Manders. Ook de vragen die hij voornemens was te gaan stellen aan de getuigen werden per ongeluk naar de raadsman van de journalist gestuurd.