Statenlid FVD uit fractie in Noord-Holland

Dat heeft de fractievoorzitter in Noord-Holland, Johan Dessing, via Twitter laten wetten.

„Als gevolg van een ontstane situatie in de statenfractie van FVD Noord-Holland heeft de voltallige fractie het vertrouwen in het statenlid Robert Baljeu opgezegd. Het gaat hier om een interne fractieaangelegenheid waar verder geen mededelingen over worden gedaan”, aldus Dessing.

De vertrouwensbreuk zou volgens NRC te maken hebben met het conflict in de top van de partij tussen partijleider Thierry Baudet en Henk Otten. Vorige maand stapte Otten op als bestuurslid van Forum voor Democratie. Zijn positie was onhoudbaar geworden toen bekend werd dat Otten als penningmeester tienduizenden euro’s uit de partijkas op zijn eigen rekening had gestort. De 49-jarige Baljeu is een vertrouweling van Otten, aldus de krant. Baljeu staat als vijftiende op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer.