Regisseur tegen asieloverlast

Staatssecretaris Harbers (Asiel) maakt de aanstelling van het drietal vandaag bekend aan de Tweede Kamer. De hulpverleners springen in het hele land bij als er in of rondom asielzoekerscentra heibel is, en zijn er als regisseur voor verantwoordelijk dat overlast in de kiem wordt gesmoord. Dat doen ze samen met gemeenten, het ministerie en de politie, bijvoorbeeld bij het azc in Ter Apel.

Doorlichten

De ketenmariniers moeten ’een lik-op-stukbeleid’ handhaven door bijvoorbeeld alle overlastgevers door te lichten, zegt Harbers. „Daarvoor krijgen ze de ruimte om op onorthodoxe wijze te werk gaan om tot oplossingen te komen. Ik heb de marinier daarom gevraagd geen ’nee’ te accepteren zonder goed alternatief.” Harbers licht alleen niet toe welke bevoegdheden de hulpverleners precies krijgen en wat de exacte taken zijn.

Het is het antwoord van de VVD-bewindsman op een golf van overlast, veroorzaakt door asielzoekers. Gisteren maakte het ministerie van Justitie en Veiligheid bekend dat het in 2018 foute boel was. Het Centraal Opvang voor Asielzoekers (COA) heeft vorig jaar 13.350 incidenten met asielzoekers geregistreerd, waar dat er in 2017 nog 11.820 waren. Dat gebeurde terwijl de bezetting met 8,5 procent afnam. 7.460 keer werden in 2018 ’de huisregels van het COA overtreden’ en 3.410 keer was er sprake van geweld of agressie tegen personen.

De politie moest vorig jaar bovendien 4.600 keer uitrukken omdat asielzoekers voor problemen zorgden, zo blijkt uit dezelfde rapportage. Het ging in de meeste gevallen om winkeldiefstal, zakkenrollerij, diefstal van tassen, mishandeling en bedreiging. Daders zijn hoofdzakelijk asielzoekers uit zogeheten veilige landen als Algerije, Marokko en Tunesië.