Bakkers eerder open voor vroege vogels

Een eind november aangenomen motie in de Haagse gemeenteraad met die strekking is door wethouder Richard de Mos (Economie) namens het college nu ’vertaald’ in beleid. Bakkers kunnen een ontheffing aanvragen voor een extra uurtje.

De Mos wordt er blij van dat hij dit heeft mogen regelen. „Broodnodig voor hongerige werklui en goed voor de lokale economie, dus laat die lekkernijen van het bakkersgilde maar bij ochtendgloren als warme broodjes over de toonbank gaan.”

"’Goed voor economie’"

Volgens raadslid Tahsin Cetinkaya van de Islam Democraten is het voor veel bakkerijen in de hofstad een uitkomst. Hij denkt dat er tientallen ondernemers gebruik van zullen maken.

„Vooral op de aanrijroute richting het Westland zie je dat arbeiders vroeg in de ochtend moeten beginnen en graag richting werk een warm broodje of warme croissant willen meenemen.

De bakkers zijn dan ook al uren bezig met hun werk, maar konden niet even de deur opendoen en die mensen een broodje verkopen. Dan kregen ze een dikke bon.”

’Jaren voor gepleit’

Hij benadrukt dat de bakkers in een sector zitten waar hard moet worden gewerkt voor een belegde boterham. „Gun ze dat uurtje nou. We hebben er jaren voor gepleit en het vorige college wilde er maar niet aan. Gelukkig nu wel.”

Het uurtje extra wordt na een jaar geëvalueerd.