Weer vervolging oppositieleden Venezuela

„Dit geeft ons alleen maar meer kracht”, reageerde oppositielid Winston Flores op de beschuldigingen aan zijn adres. Hij noemde de aanklachten „illegale bevelen van de dictator.” De oppositie is verwikkeld in een felle machtsstrijd met het regime van de socialistische leider Nicolás Maduro.

Veiligheidstroepen versperden dinsdag ook de toegang tot het parlement, waar de oppositie in de meerderheid is. Parlementariërs wilden onder meer vergaderen over de beschuldigingen aan het adres van hun collega’s, maar de zitting moest worden geschrapt. De autoriteiten stelden dat onderzoek werd gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van een explosief.