Hoogleraar ’een acht voor nacht’ weggestuurd

Dat schrijft NRC Handelsblad na lang onderzoek. De krant mag zijn volledige naam niet noemen omdat de rechter dat verboden heeft.

De op zijn 46-ste weggestuurde prof stond bekend als ’flamboyant, charismatisch en levenslustig’.

De krant sprak met 35 betrokkenen over R.B. „Hij is een opvallende verschijning in het uitgesproken links-progressieve bolwerk.”

Zeppos

De kroegtijger, vaak te vinden in café Zeppos, blijkt wel erg veel belangstelling voor de vrouwen te hebben. „Een vrouwelijke collega die vraagt of hij iets na wil kijken, antwoordt hij: „Ik kijk liever naar iets anders.” Zo maakt hij met regelmaat toespelingen, seksueel getinte opmerkingen en ’grappen’ tegenover meerdere vrouwelijke collega’s. („Ik heb me net op je afgetrokken”).

Ook stuurt de man die snel promoveerde tot hoofddocent en later hoogleraar regelmatig pornoplaatjes en filmpjes. Of zoals de krant het omschrijft: hij stuurde ’audiovisueel materiaal van zichzelf, in opgewonden toestand’ rond.

In 2006 wordt hij raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Amsterdam. Een benoeming voor het leven.

Hakken dragen

Uiteindelijk gaat de hoofddocent steeds meer eisen stellen aan de vrouwen die om hem heen werken. „Ze moeten hakken dragen, lang haar hebben en hun nagels moeten lang en gelakt zijn, vindt B. Tegen collega’s zonder make-up, zegt hij: „Ben je ziek?”

In 2011 wordt hij gepromoveerd tot hoogleraar en krijgt een zolderkamer bij de UvA. Hij wordt dan ook steeds vrijpostiger, aldus de krant. „Met zijn eigen vrouw onderhoudt hij „een open relatie”, zo vertelt hij zonder terughoudendheid. Het leidt tot groeiend ongemak onder een deel van de vrouwelijke collega’s, student-assistenten en studenten, die het opvatten als een ongewenste uitnodiging.”

De gemoederen lopen uiteindelijk op als hij een relatie krijgt met een studente. Dat lekt uit en hij mag haar dan niet meer begeleiden. Over de relatie wordt niks gezegd.

Gesprek wordt seks

Recent is ook een zaak van een studente met privéproblemen die zich bij hem meldde. „Het gesprek loopt uit op seks.”

Vrouwen die niet direct iets met hem willen, krijgen cadeaus of thuis onverwacht bezoek van hem, aldus de krant.

Taart

Ook wordt er een taart bezorgd op het advocatenkantoor waar een oud-studente, met wie hij langdurige een seksuele relatie heeft gehad, net aan een nieuwe baan is begonnen. De tekst op de taart: „Gefeliciteerd, tante Klitty.”

Als de #MeToo-beweging opkomt, geeft B. in een podcast als hoogleraar arbeidsrecht zelf zijn mening over grensoverschrijdend gedrag. „Ik wil niet bagatelliseren wat er soms gebeurt op de werkvloer. Je moet gewoon je poten thuishouden. Ik denk dat we het daarover eens zijn.”

Uiteindelijk komt er toch een diepgravend onderzoek waarin wordt geconcludeerd dat hij zich heeft misdragen. November 2018 gaat een persbericht uit dat hij gedwongen vertrekt.

Taalcoach

B. schrijft op zijn eigen Linkedin pagina nu dat hij ’taalcoach’ is bij Stichting Vluchtelingenwerk. Hij ’ondersteunt’ nieuwkomers.

In een reactie zegt hij tegen NRC dat er geen ’onveilig’ klimaat was op zijn faculteit zoals het onderzoek concludeert. „Het is een beetje een modewoord en het wordt al snel misbruikt.” Over zijn seksuele avontuurtjes laat hij zich niet uit.

Volgens hem is het verhaal in de krant „een reeks verzonnen formuleringen.”

