Zestien Amsterdamse scholen een week dicht

Door de actie kunnen zo’n 5400 scholieren niet naar school die week. Ouders zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Ze worden verzocht hun kinderen een week thuis te houden. „Het is nu tijd om in actie te komen. Wij kunnen geen minuut meer verliezen”, schrijft het schoolbestuur in een brief aan de ouders.

De scholen, die vooral in het stadsdeel Nieuw-West liggen, kampen met een groot tekort aan leraren. De ’vrije dagen’ worden gebruikt om „te werken aan de kwaliteit van het onderwijs.”

Landelijke staking

Eerder op de dag riep de Algemene Onderwijsbond leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs op om donderdag 30 en vrijdag 31 januari opnieuw te gaan staken. De reden is volgens de bond dat het kabinet niet voor structureel extra geld wil zorgen voor het onderwijs.

