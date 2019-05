Bellen en sms’en naar ander EU-land goedkoper

Ⓒ Hollandse Hoogte

BRUSSEL - Bellen en sms’en naar een ander EU-land wordt met ingang van woensdag goedkoper. Vanuit Nederland naar bijvoorbeeld Frankrijk of Griekenland telefoneren, via een vaste lijn of mobiel, mag niet meer dan 19 eurocent per minuut kosten exclusief btw, een sms niet meer dan 6 cent zonder btw.