Moordverdachte Thijs H. naar Pieter Baan Centrum

H. zal in de psychiatrische observatiekliniek van het ministerie van Justitie en Veiligheid worden onderzocht. Hij wordt nu ook door het Openbaar Ministerie officieel verdacht van het doden van twee mensen op de Brunssummerheide op 7 mei en een 56-jarige vrouw in de Scheveningse Bosjes in Den Haag op 4 mei. H. werd vorige week woensdag opgepakt in Zuid-Limburg.

Zijn voorarrest is woensdag met twee weken verlengd. Na die periode beslist de raadkamer of zijn voorarrest nog eens met maximaal negentig dagen verlengd moet worden, daarna moet hij voor het eerst voor de rechter verschijnen.

Honderden tips

Politie en het Openbaar Ministerie hebben in totaal ongeveer vijftig mensen op de zaak gezet. De onderzoeksteams in Den Haag en Limburg werken nauw met elkaar samen. Ze trekken onder meer tips en informatie uit het passantenonderzoek in Den Haag na. In Limburg is het aantal tips volgens het OM tot en met het weekend opgelopen tot 280. In Den Haag is het aantal niet precies bekend en wordt nog informatie nagetrokken van passanten op de plek waar de vrouw is omgebracht.

De verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben.

