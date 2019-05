Alle passagiers nu weg van ’mazelenschip’

De maximale tijd waarop een nieuw geval van mazelen zich zou kunnen openbaren is nu ook verstreken, zo luidt het in een persbericht van het ministerie van Volksgezondheid. Daarmee is alle gevaar op verdere besmetting geweken.

Nadat een geval van mazelen was geconstateerd, bleef het schip in quarantaine op het eiland Saint Lucia. Vorige week zaterdag legde het weer aan in de haven van Curaçao, de vaste basis van het cruiseschip. Daar werden alle 318 opvarenden gecontroleerd en mochten 41 mensen gaan. Afgelopen zondag werd besloten dat de rest mocht gaan; op 28 mensen na.