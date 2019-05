Aantal autobranden sterk gestegen

De meeste claims ontvingen verzekeraars vorig jaar in de maand januari (634), na de jaarwisseling. In 2018 waren de meeste claims in Zuid-Holland (779) en Noord-Brabant (734). Uit Flevoland (94) en Zeeland (96) kwamen de minste claims binnen.

De grootste stijging was in de provincie Utrecht. Daar steeg het aantal claims met 33 procent; van 275 in 2017 naar 367 in 2018.

