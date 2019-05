Meer beperkingen omstreden livestreams Facebook

De aankondiging komt kort voor het begin van een ’Christchurch-conferentie’ in Parijs, waar hoge politici een initiatief willen lanceren tegen internetuitzendingen van een terroristische aanslag.

Medio maart viel een Australische rechtsextremist twee moskeeën in Christchurch aan en doodde 51 mensen. Hij had de aanval uitgezonden in een zeven minuten durende video via Facebook. Die video werd pas later verwijderd, maar cirkelde toen al rond in de krochten van het internet.

