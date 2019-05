Meisje pleegt zelfmoord na Instagram-poll

Het meisje plaatste een poll met de vraag ’dood of leven’ op Instagram. Ⓒ ANP XTRA

KUALA LUMPUR - Een zestienjarig meisje in Maleisië heeft zelfmoord gepleegd nadat ze een poll met de vraag ’dood of leven’ op Instagram had geplaatst. „Erg belangrijk, help me kiezen D/L”, stond er bij het bericht. 69 procent van de mensen die stemden kozen voor ’dood’.