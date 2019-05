Straffen tot 4,5 jaar geëist tegen verdachten ontvoering Insiya

Rechtbankverslaggever Saskia Belleman twittert vanaf 09.00 live over de zaak. Volg het onderaan dit artikel.

Tegen verdachte Willem V. eist het OM 4 jaar, tegen Liz S. 3,5 jaar cel. Huibert V. hoorde 3 jaar gevangenisstraf tegen zich eisen. Volgens het OM hebben de verdachten „voor eigen rechter gespeeld, puur voor geldelijk gewin.”

Dat de verdachten „het beste voor hadden” met Insiya en „een wanhopige vader” wilden helpen is volstrekt niet waar. Dat zei Nadia Rashid, de moeder van Insiya, woensdag ten overstaan van de rechtbank in Amsterdam, in haar slachtofferverklaring, in het kader van het strafproces tegen de zes verdachten.

Insiya werd met geweld ontvoerd uit de Amsterdamse woning van haar oma en overgedragen aan haar vader, Shehzad H., die haar meenam naar India. Sindsdien heeft Rashid haar dochter niet meer gezien. „Ik heb haar drie keer kunnen spreken. Daarna is het opgehouden. Het is een onmenselijke situatie. Ik hoop zo erg dat ik uit deze nachtmerrie ontwaak.”

’Plat gestalkt’

Volgens Rashid is H. „een offensief” tegen haar begonnen toen zij in 2015 te kennen gaf dat zij van hem wilde scheiden. „Ik ben plat geprocedeerd, bedreigd en gestalkt.”

Het Openbaar Ministerie (OM) beschouwt H. als verdachte in de zaak en heeft aangekondigd hem te zullen vervolgen. India weigert hem uit te leveren.

