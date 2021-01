‘Democraten willen verbinden, maar gooien olie op het vuur’

Het is de vraag of er voldoende aanleiding is voor het afzetten van president Trump. Dat zegt Wierd Duk in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Het land van Wierd Duk’. Volgens de Telegraafverslaggever verkeert de Verenigde Staten in een collectieve psychose, waar alles wordt gereduceerd tot een rassenprobleem. Ook de toeslagenaffaire komt aan bod. Waarom is er in de peilingen niets terug te zien van een van de meest ingrijpende schandalen van de Nederlandse geschiedenis? En de kansenongelijkheid tussen scholieren groeit in coronatijd. De toekomst voor kinderen met een leerachterstand ziet er niet goed uit.