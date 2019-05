Iran stopt met naleven afspraken atoomakkoord: meer uranium

Een functionaris van de veiligheidsraad heeft anoniem tegen het persbureau gezegd dat het meer verrijkt uranium gaat produceren. Het in 2015 vastgestelde maximum laat Iran dus los. Ook wordt meer zwaar water gemaakt dan was toegestaan volgens het atoomakkoord. Zwaar water wordt onder meer gebruikt om waterstofbommen te maken.

Het atoomakkoord werd in 2015 door Barack Obama gesloten, maar de Verenigde Staten stapten er vorig jaar uit. Volgens Trump is Iran een grote sponsor van wereldwijd terrorisme en gaat het geld dat de deal oplevert daar dus ook deels heen. Bovendien zouden controles in het land een wassen neus zijn.

Iran liet de andere ondertekenaars van het akkoord vorige week weten een aantal afspraken niet meer te zullen naleven. Brussel wilde het akkoord handhaven.