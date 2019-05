Rommelige ochtendspits door ongelukken

Een ongeluk bij Raasdorp op de A9 zorgt ervoor dat twee rijstroken zijn afgesloten. Richting Amstelveen loopt de file snel op. Ⓒ Rijkswaterstaat

DEN HAAG - De ochtendspits verloopt rommeliger dan normaal door een aantal ongelukken, meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. Zo is in Friesland de A7 bij Marum richting Heerenveen dicht na een ongeval met twee vrachtwagens en een auto. Het bergen van de auto’s is daar begonnen en dat zal nog wel even duren.