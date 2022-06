Vier pubers opgepakt na mishandeling 14-jarige in Oud-Beijerland

Binnenland

17-jarige jongen gewond bij schietincident bij school Zoetermeer

Bij een schietincident aan het Van Doornenplantsoen in Zoetermeer (Zuid-Holland) is dinsdagmiddag een 17-jarige jongen uit Delft gewond geraakt. Hij heeft op eigen gelegenheid een ziekenhuis kunnen bereiken en is daar met spoed behandeld, aldus de politie dinsdag. Er zijn nog geen verdachten aangeho...