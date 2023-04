Premium Het beste van De Telegraaf

Familie Yaslam Al-Tayeb: hij is ontvoerd door de RSF Zorgen om verdwijning Nederlandse Soedanees: ’We gaan door een hel’

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

De volgens zijn familie ontvoerde Yaslam Al-Tayeb (rechts) met zijn zoon Yasin. Ⓒ Eigen foto

Amsterdam - Yaslam Al-Tayeb, een Nederlandse man van Soedanese afkomst, is volgens zijn familie tijdens een zakenreis in het oorlogsland ontvoerd door de Rapid Support Forces (RSF). Al bijna een week kan zij geen contact meer krijgen met Al-Tayeb, die afhankelijk is van diabetesmedicatie. Zijn Groningse vrouw en hun kinderen vrezen voor zijn leven.