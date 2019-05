Aanpak asieloverlast gekraakt

Heijmans heeft door de aanwezigheid van een asielzoekerscentrum in zijn gemeente dagelijks te maken met incidenten. Hij is teleurgesteld in Harbers, omdat drie zogenoemde ketenmariniers volgens hem het probleem helemaal niet oplossen. „Dit plan is water dragen naar zee, de Kamer moet er eens op aandringen dat Harbers met een echte oplossing komt”, aldus de D66-burgemeester.

Heijmans wil erkende raddraaiers kunnen vastzetten en wil dat het kabinet met andere EU-lidstaten een vuist maakt, zodat landen van herkomst de asielzoekers uit veilige landen als Marokko en Algerije voortaan wél terugnemen, zeker als ze rotzooi trappen. „Als we die gasten niet aanpakken, verdwijnt draagvlak voor de opvang van echte vluchtelingen.” Meer handhavers zijn in ieder geval niet nodig, zegt de burgervader. „De politie doet echt wel haar werk namelijk.”

Gisteren maakte het ministerie van Justitie en Veiligheid bekend dat het in 2018 foute boel was. Het Centraal Opvang voor Asielzoekers (COA) heeft vorig jaar 13.350 incidenten met asielzoekers geregistreerd, waar dat er in 2017 nog 11.820 waren. Dat gebeurde terwijl de bezetting met 8,5 procent afnam. 7.460 keer werden in 2018 ’de huisregels van het COA overtreden’ en 3.410 keer was er sprake van geweld of agressie tegen personen.

De politie moest vorig jaar bovendien 4.600 keer uitrukken omdat asielzoekers voor problemen zorgden, zo blijkt uit dezelfde rapportage. Het ging in de meeste gevallen om winkeldiefstal, zakkenrollerij, diefstal van tassen, mishandeling en bedreiging. Daders zijn hoofdzakelijk asielzoekers uit zogeheten veilige landen als Algerije, Marokko en Tunesië.

