Verdachte van neersteken Joodse vrouw opgepakt in Denemarken

Dat meldt het Helsingborgs Dagblad. De verdachte zou negen keer op het slachtoffer, een vrouw van in de zestig, hebben ingestoken. Volgens Israëlische media vecht ze voor haar leven. De vrouw is de echtgenote van het hoofd van de synagoge in Helsingborg. Ze was op het moment van de steekpartij op weg naar haar werk en werd voor dood achtergelaten.

De verdachte wordt snel uitgeleverd aan Zweden, is de verwachting. De Zweedse politie had al een vermoeden dat de man gevlucht was naar Denemarken en lichtte de politie van dat land daarover in, schrijft de krant.

Motief

De man wordt verdacht van een poging tot moord en wordt in Zweden verder ondervraagd. Dan moet ook duidelijk worden of hij een antisemitisch motief had voor zijn daad.

De Joodse gemeenschap van Zweden is geschokt door het geweld. De politie hield Joodse instellingen in het land dinsdag al extra in de gaten.