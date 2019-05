San Francisco verbiedt gezichtsherkenning

Voorstanders van meer privacy zeiden dat de apparatuur tot meer onterechte arrestaties kan leiden. Vooral bij ouderen en niet-blanke mensen maakt de software vaak fouten, zeggen ze in de gemeenteraad.

Alle nieuwe surveillanceapparatuur moet voortaan eerst worden goedgekeurd door de gemeenteraad van San Francisco. De raad kan maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de software voldoet aan de wet.

Het verbod geldt niet voor bedrijven in de stad, die dus nog wel gezichtsherkenningssoftware mogen gebruiken. Ook in de rest van de Verenigde Staten is nog weinig wetgeving omtrent de apparatuur.

