NS: mijd Amsterdam donderdag bij huldiging Ajax

Als de huldiging doorgaat zal het al vanaf het middaguur erg druk worden in de hoofdstad.

Het Stedelijk Museum aan het Museumplein blijft voor de zekerheid dicht, en het Van Gogh Museum gaat ’s middags eerder dicht. Bij de laatste huldiging van Ajax op het plein, in 2011, liepen de musea schade op.

De ANWB raadt iedereen aan zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen, omdat de binnenstad per auto nog lastiger dan normaal bereikbaar zal zijn.

Maatregelen

De gemeente Amsterdam is alvast met informatie en tips gekomen. Het plein gaat om 13.00 uur open, de huldiging begint om 16.00 uur en om 17.30 uur is het feest afgelopen. Er zijn ingangen gecreëerd, waar mensen eventueel worden gefouilleerd en tassen worden gecontroleerd. Horeca in de omgeving blijft open, maar op het Museumplein zelf wordt niets verkocht. Als het plein vol is, is dat te zien op borden op de looproutes en via het twitteraccount @amsterdamnl.

Er komen extra toiletten en EHBO-posten. De gemeente raadt iedereen aan lopend of met de fiets te komen.

