Amsterdam bereidt zich voor op huldiging Ajax

Het plein gaat om 13.00 uur open, de huldiging begint om 16.00 uur en om 17.30 uur is het feest afgelopen. Er zijn ingangen gecreëerd, waar mensen eventueel worden gefouilleerd en tassen worden gecontroleerd. Horeca in de omgeving blijft open, maar op het Museumplein zelf wordt niets verkocht. Als het plein vol is, is dat te zien op borden op de looproutes en via het twitteraccount @amsterdamnl.

Er komen extra toiletten en EHBO-posten. De gemeente raadt iedereen aan lopend of met de fiets te komen.