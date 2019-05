Baudet pakt handschoen Rutte op

„Gesigneerde exemplaren van mijn boeken komen vandaag je kant op. Ter voorbereiding”, twitterde Baudet aan Rutte, met een foto erbij van de omslagen.

Rutte opende dinsdag de aanval op de Forum-leider wegens diens ’onzinnige beweringen’ over Europa. Nederland heeft volgens de premier ’recht op’ zo’n debat over de toekomst van de EU.

„De Europese unie is niet perfect”, zei Rutte. „Het is niet voor niets dat mensen zich soms afkeren van Europa. Maar ondanks een imperfect Europa kunnen we het ons niet permitteren Europa de rug toe te keren.”

Keihard in de steek

Het verlaten van de EU zou Nederland zwakker maken, betoogt Rutte. Desondanks zijn ook in Nederland „politici met mooie praatjes dat mensen beter af zijn zonder Europa.” Daarmee doelde hij vooral op Baudet, „die ergens op een zolderkamer theorieën in elkaar fröbelt.” Baudet mag Nederland volgens Rutte niet in dezelfde chaos storten als bij de Brexit gebeurt. „Baudet laat mensen keihard in de steek.”

De tweestrijd die Rutte met Baudet opzoekt, komt Forum als geroepen. De partij is nog maar net opgekrabbeld van de bestuursruzie met oprichter Henk Otten of het volgende incident dient zich al aan. In de Staten van Noord-Holland heeft Forum Statenlid Robert Baljeu uit de fractie gezet, zo meldt NRC. De toedracht van de ruzie is onduidelijk. Baljeu, ook beoogd Eerste Kamerlid, is gevraagd zijn zetel terug te geven aan de partij, maar dat weigert hij.

Intussen voert de VVD in een campagnefilmpje de aanval op Forum verder op. Daarin wordt Baudet met zijn pleidooi voor een Nexit neergezet als een lichtzinnige pokeraar die gokt met de Nederlandse belangen.

