Kabinet beslist over nieuwe maatregelen: horeca eerder dicht

Met de maatregel wil het kabinet de piek platslaan van besmettingen en ziekenhuisopnames. Het is waarschijnlijk een beperking van enkele weken. In de tussentijd worden maatregelen voorbereid voor de langere termijn, zoals de verplichting van de coronapas voor niet-essentiële winkels, de werkvloer en het hoger onderwijs. Ook de beperking van de coronapas voor sommige sectoren voor wie gevaccineerd en genezen is, wordt in de steigers gezet. Van dit zogeheten 2G-beleid verwacht het Outbreak Management Team (OMT) veel effect, aangezien het vooral ongevaccineerde coronapatiënten zijn die de ziekenhuizen belasten.

Verder wordt het thuiswerkadvies waarschijnlijk aangescherpt en gaat het coronatoegangsbewijs ook gelden voor dierentuin en pretpark. Het gaat om een besluit op hoofdlijnen. Het kabinet neemt vrijdagmiddag een definitief besluit, dat premier Rutte en coronaminister De Jonge ’s avonds in een persconferentie toelichten.

In een langdurig en volgens betrokkenen soms verhitte vergadering in het Catshuis hadden de meest betrokken bewindslieden donderdag moeite met keuzes maken. De opdracht van het OMT leek eenvoudig: het aantal besmettingen moet omlaag om te voorkomen dat de zorg nog verder wordt overlopen door coronapatiënten. Wie de besmettingspiek wil neerslaan, moet het aantal contacten en reisbewegingen verminderen.

Duidelijk is dat de huidige maatregelen niet genoeg effect hebben. De vorige week aangekondigde aanscherpingen, zoals de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs naar de werkvloer, het hoger onderwijs en niet-essentiële winkels kunnen nog niet worden ingevoerd omdat de wetswijziging nog tijd vergt. De invoering van 2G (gevaccineerd of genezen), waarbij de testoptie voor de coronapas vervalt, is eveneens nog in voorbereiding.

„We kunnen hier niet op wachten”, zegt een betrokkene bij het kabinetsbeleid. „Er moet nú iets gebeuren.” Daarbij lagen aanvankelijk ’alle maatregelen op tafel die de afgelopen anderhalf jaar zijn uitgeprobeerd’. Momenteel kijkt het kabinet vooral naar de horeca, die met vroegere sluitingstijden te maken krijgt, waarschijnlijk naar zeven uur ’s avonds. Ook de vaste zitplaats wordt waarschijnlijk weer een vereiste, waarmee spontaan rondlopen passé zou zijn en daarmee ook dansen.

Wat zeker gaat gebeuren, is de uitbreiding van de coronapas naar dierentuinen en pretparken. Het OMT heeft woensdagavond meerdere scenario’s uitgewerkt, waaronder volledige sluiting van sectoren als de horeca, de evenementensector en niet-essentiële winkels voor enkele weken. De scholen blijven hoe dan ook open.

Tijdens de vier uur durende vergadering in de ochtend kwamen premier Rutte en ministers Grapperhaus (Justitie), De Jonge (Volksgezondheid), Blok (Economische Zaken), Hoekstra (Financiën) en Ollongren (Binnenlandse Zaken) er lange tijd niet uit. Het ging er volgens een bron bij het kabinet soms ’stevig’ aan toe. „De maatregelen zijn ook heel ingrijpend en het draagvlak is dun.”

De meest betrokken ministers vervolgden hun overleg in de avond. Het leidde tot een besluit op hoofdlijnen over aangescherpte maatregelen, waarvan de vroegere sluitingstijd van de horeca de belangrijkste is.