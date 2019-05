Kabinet gebruikt klimaattaks niet voor groene energie

De Rekenkamer stelt dat VVD-minister Wiebes (Klimaat) het bedrag dat hij wil uitdelen aan steungeld keer op keer te hoog inschat. Ⓒ Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Den Haag - De overheid incasseert veel meer klimaattaks via de energierekening dan er wordt uitgegeven. Volgens de Algemene Rekenkamer is er daardoor in de afgelopen vijf jaar 2,5 miljard euro op de plank blijven liggen.