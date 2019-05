Alarm over onderhoud bruggen en sluizen

Deskundigen waarschuwden twee jaar geleden in De Telegraaf al voor problemen door de jarenlange bezuinigen op Rijkswaterstaat. De Rekenkamer waarschuwt nu voor de gevolgen: het scheepvaartverkeer dreigt steeds vaker last te krijgen van storingen. Schippers kampen daardoor met wachttijden of moeten omvaren. Het kabinet wil juist steeds meer vracht vervoeren over het water.

De Rekenkamer stelt bovendien dat Rijkswaterstaat onvoldoende inzicht heeft in uitgesteld en achterstallig onderhoud. „Geen van de 26 sluizen en bruggen die geheel of gedeeltelijk afgesloten zijn geweest, werd door Rijkswaterstaat aangemerkt als achterstallig onderhoud”, schrijft de waakhond op de dag dat het kabinet zijn daden moet verantwoorden.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) zou volgens de Rekenkamer meer prioriteit moeten geven aan het wegwerken van achterstallig onderhoud. „De minister heeft de Rekenkamer laten weten dat dit haar volledige aandacht heeft en dat dit signaal bevestigt dat hier iets aan gedaan moet worden. Ze heeft in februari een taskforce ingesteld die hiermee bezig is. De uitkomsten komen binnenkort”, laat een woordvoerster weten in reactie op de kritiek. Begin juni is er een debat in de Tweede Kamer over bruggen en sluizen.